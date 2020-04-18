الإمارات العربية – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء امس الجمعة، عن تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع لحصيلة المرضى منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، بإجرائها أكثر من 24 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين “باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي”، في إطار الخطوات التي تم اخاذها “تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرتبط بتوسيع نطاق الفحوص، ولفتت إلى أن جميع المرضى حالتهم مستقرة ويخضعون “للرعاية الصحية اللازمة”، مبينة أن العدد العام للمصابين المسجلين بالمرض في البلاد ارتفع بالتالي إلى 6302 شخصين.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاتين لمصابين خليجيين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك وصلت حصيلة المتوفين إلى 37 شخصا.

وأفادت بشفاء 93 حالة جديدة “وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى” وبذلك يكون مجموع المتعافين 1188 شخصا.

المصدر: وام + وكالات