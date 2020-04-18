ليبيا – قال السياسي الليبي رضان الفيتوري إن تركيا أصبحت تقاتل بشكل علني أمام العالم في ليبيا دون أن تخشى ذلك وأدخلت المرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الفترة الماضية على مرأى ومسمع الجميع.

الفيتوري بيّن في تصريح لموقع”ميديا 24″ أن هناك ما يقارب من 7 آلاف مرتزق جلبهم أردوغان إلى ليبيا، فضلاً عن إرسال البوارج الحربية والطائرات المسيرة التي تساعد مليشيات الوفاق في العمليات الارهابية التي يقومون بها في مناطق غرب طرابلس.

وأكد السياسي الليبي أن من يقاتل من أجل المال يختلف تماماً عن الذي يقاتل من أجل الوطن مثل الجيش الذي يريد تحرير الأراضي من العناصر الإرهابية مواجهة الآلة العسكرية التي يديرها أردوغان.

كما شدد الفيتوري أن القضاء على مليشيات مصراتة ينهي كابوس الإرهاب والجيش أصبح على مشارف إتمام حسم الموقف لصالحه من خلال القضاء على هؤلاء المرتزقة.