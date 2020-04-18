الكويت – أعلنت وزارة الصحة الكويتية، امس عن تسجيل حالتي وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت خمس حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1658.

وأوضحت الوزارة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمواطن كويتي في سن 58 عاما دخل العناية المركزة قبل ستة أيام، ولمقيمة إيرانية (69 عاما) كانت تتلقى الرعاية في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

ولفتت الوزارة إلى أن 1395 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات الكويتية، 32 منهم في أقسام العناية المركزة، نصفهم في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 258 شخصا.

المصدر: RT