أبوظبي – هبطت البورصات الخليجية بشكل شبه جماعي، امس باستثناء مؤشر البحرين الذي صعد وحيدا، مدفوعة بتوقعات شديدة التشاؤم للطلب على النفط بسبب كورونا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في البلاد صعدت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 19.2 مليون برميل، لتستقر عند 503.6 ملايين برميل.

وبحلول الساعة (12:30 ت.غ)، صعدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 4.14 بالمئة أو 1.15 دولارا، إلى 28.84 دولارا للبرميل، لكنها بقيت عند مستويات متدنية.

ونزل مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.83 بالمئة، مع نزول أسهم “اتصالات” و”بنك أبوظبي الأول” بنسبة 4.8 بالمئة، و”بنك أبوظبي التجاري” 4.4 بالمئة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 3.11 بالمئة، وتصدر التراجعات سهم “بروة” بنسبة 10 بالمئة، و”دلالة” 7.6 بالمئة، و”مسيعيد” 6.6 بالمئة، وهبط “بنك قطر الوطني” 3.3 بالمئة.

وانخفضت بورصة السعودية، بنسبة 2.67 بالمئة، مع هبوط أسهم “أرامكو” 2.3 بالمئة، و”سابك” 2.2 بالمئة، و”مصرف الراجحي” 1.3 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.96 بالمئة، مع هبوط “دو” 5 بالمئة، و”بنك دبي الإسلامي” 1.5 بالمئة، و”إعمار” العقارية 1.2 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.56 بالمئة، مع نزول “المتحدة للطاقة” 9.6 بالمئة، و”بنك مسقط” 8.3 بالمئة، و”الكامل للطاقة” 1.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 0.48 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.33 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.44 بالمئة.

على الجانب الآخر، صعدت سوق البحرين بنسبة 0.35 بالمئة، مخالفة بقية أسواق الخليج للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود أسهم “بنك البحرين والكويت” 2.6 بالمئة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 1.4 بالمئة.

الأناضول