الوفيات بكورونا في إيران تتجاوز الـ5000 والإصابات فوق الـ80 ألفا

الوفيات بكورونا في إيران تتجاوز الـ5000 والإصابات فوق الـ80 ألفا

إيران – أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم السبت عن تسجيل 73 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت بذلك 5031 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ1374 حالة جديدة إلى 80868.

ولفتت الوزارة إلى أن 3513 مصابا بكورونا لا يزالون في حالة حرجة، فيما وصل عدد المتعافين من العدوى إلى 55987 شخصا، وأن السلطات أجرت حتى اليوم أكثر من 330 ألف فحص لتشخيص كورونا.

وسجلت في إيران أمس 89 وفاة ناجمة عن الفيروس المستجد.

المصدر: RT