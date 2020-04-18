“بلومبرغ”: 600 ألف برميل من النفط السعودي يوميا إلى الولايات المتحدة في أبريل

“بلومبرغ”: 600 ألف برميل من النفط السعودي يوميا إلى الولايات المتحدة في أبريل

الولايات المتحدة – أفادت وكالة “بلومبرغ” اليوم السبت بأن مبيعات النفط الخام السعودي إلى الولايات المتحدة في أبريل من المتوقع أن تبلغ 600 ألف برميل يوميا، أي أكبر معدل منذ عام.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في القطاع النفطي السعودي، على علم بالكميات المخصصة إلى المصافي الأمريكية، قوله إن شركة “أرامكو” لم تحدد بعد تخصيصاتها للولايات المتحدة في مايو، لكنها قد خفضت التسهيلات المقدمة، ما قد يدفع بعض الشركات إلى خفض مشترياتها.

ولفتت الوكالة إلى أن “أرامكو” قد حمّلت أوائل أبريل سبع ناقلات عملاقة تم ذكر الولايات المتحدة كوجهتها النهائية، لكن منذ ذلك الحين تم تحميل ناقلتين أخريين فقط.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ذلك يأتي على خلفية الانخفاض الحاد في الطلب على النفط في الولايات المتحدة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض مستوى إنتاجها حتى 8.5 مليون برميل يوميا، ضمن إطار الاتفاق المبرم مؤخرا داخل تحالف “أوبك+”.

المصدر: بلومبرغ