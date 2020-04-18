فلسطين – بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، هاتفيا، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية ومكافحة وباء كورونا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية امس الجمعة، أن بوغدانوف وعريقات ناقشا أثناء المكالمة، التي بادر بها الجانب الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن المحادثات ركزت “بشكل خاص على مكافحة عدوى كوفيد-19 والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية”.

المصدر: نوفوستي