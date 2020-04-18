توقعات صندوق النقد الدولي للدول العربية في 2021

الولايات المتحدة – يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا حادا في الاقتصاد العام الجاري، إلا أنه متفائل بانتعاش اقتصادات العالم، وبما في ذلك العربية، في 2021.

وخفض الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل، إن كوفيد 19 تسبب في تكاليف بشرية عالية ومرتفعة في جميع أنحاء العالم، وتدابير العزل تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي.

وأفادت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث: “بافتراض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات التحفيز المتخذة حول العالم فعالة، نتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2021 جزئيا إلى 5.8%”.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للمنطقة العربية للعام 2021، أظهرت البيانات أن العراق سيتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي، حيث سيصعد اقتصاده العام المقبل بنسبة 7.2%، بعد هبوط في العام الجاري بنسبة 4.7%.

وتلي العراق في المرتبة الثانية، الجزائر، ووفقا لصندوق فإن الاقتصاد الجزائري سينمو في 2021 بنسبة 6.2%، بعد تراجع في 2020 بنسبة 5.2%.

في المرتبة الثالثة، ستأتي قطر بنمو في 2021 بنسبة 5%، بعد انكماش في 2020 بنسبة 4.3%، وبعدها المغرب بنمو 4.8%.

أما السعودية فستنمو في 2021 بنسبة 2.9% لتحتل في ترتيب الدول العربية من حيث النمو المرتبة العاشرة، والمفاجئ في التقرير أن مصر، الدولة العربية الوحيدة التي يتوقع أن تنمو في 2020، ستحتل المرتبة الـ11 في القائمة وستنمو في 2021 بنسبة 2.8%.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية من حيث النمو العام القادم:

المصدر: RT