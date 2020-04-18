ليبيا – أوضح وكيل وزارة داخلية الوفاق عميد خالد مازن في تصريح صحفي لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن متابعته لمستجدات ملف كورونا، بعض المواد التي لم يتم فهمها بالشكل المطلوب من قبل المواطنين.

وكيل وزارة داخلية الوفاق قال إن حظر التجول يشمل عدد من النقاط هي منع كافة التجمعات بكافة أشكالها وإقفال جميع الأسواق الكبيرة ويستثنى من ذلك كافة المحلات الصغيرة الموجودة بالأحياء السكنية وباعة الخضار المتجولين وسيارات نقل البضائع الصغيرة والكبيرة على أن يتم الالتزام بالتوقيت المحدد والشروط الصحية المعمول بها.

وأشار إلى ضرورة إلزام كافة الجهات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها الحضور خلال مدة الحظر المنصوص عليها بتقليص عدد العاملين بحيث لا يتجاوز 10 كحد أقصى.

وأكد على أهمية إلزام كافة المصارف التجارية بالعمل بنظام المندوبين وعدم التعامل مع الجمهور على أن تقوم بأعمالها الإدارية الأخرى بشكل اعتيادي.

كما نوّه إلى أن حظر التجول يشمل فرض غرامة فورية لمخترقي الحظر من المواطنين.