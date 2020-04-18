روسيا – أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين الكلي إلى 36793 مصابا.

وقالت اللجنة في بيان إن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في موسكو حيث بلغ 2649 من إجمالي حصيلة الإصابات اليومية.

كما ثبت إصابة 428 شخصا في ضواحي موسكو و139 شخصا في مدينة بطرسبورغ.

وارتفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا، إلى 313 شخصا بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وأكدت اللجنة تماثل 3057 شخصا للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس، وغادر 467 شخصا المستشفيات أمس الجمعة.

المصدر: نوفوستي