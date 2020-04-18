الجزائر – أعلنت شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية للطاقة، امس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تيباو” التركية، في مجال استكشاف وتطوير واستغلال النفط.

وستسمح مذكرة التعاون، بإطلاق محادثات مشتركة بشأن الفرص المتاحة في الجزائر، فيما يتعلق باستكشاف وتطوير واستغلال المحروقات، في ظل قانون المحروقات الجديد، بحسب بيان للشركة الجزائرية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، صادقت الجزائر على قانون محروقات جديد، تضمن تحفيزات للشركات الأجنبية منها إلغاء للضرائب والرسوم والحقوق الجمركية، خلال مرحلة البحث والاستكشاف.

البيان الجزائري، أورد كذلك توقيع سوناطراك مذكرة تفاهم مع شركة “ZARUBEZHNEFT” الروسية، لتطوير أعمال استكشاف واستغلال النفط، دون تفاصيل.

وترتبط سوناطراك الجزائرية للمحروقات بعقود شراكة وتعاون مع عدة شركات تركية.

وخلال وقت سابق من العام الجاري، جددت سوناطراك عقود توريد الغاز إلى تركيا عبر شريكها بوتاش في 2019، لمدة خمس سنوات بكميات تصل الى 5.4 مليارات متر مكعب كل عام.

الأناضول