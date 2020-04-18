ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أن ما وصفها بـ”الإنتصارات” الأخيرة في مدن الساحل الغربي وجنوبه ألقت بضلالها على مناطق جنوب العاصمة وسجلت تقدمات في عدة محاور بمشروع الهضبة وبالعديد من التفرعات والخطوط الأخرى علاوة على التقدم في عين زارة والسيطرة التامة على صبراته وصرمان والعجيلات حسب قوله.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة” التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد :”حدثت بعض التجاوزات من الهبود الذين لا أخلاق ودين لهم وكانت قوات بركان الغضب لهم بالمرصاد وتم استرجاع اغلب المسروقات وإيقاف العشرات من هؤلاء المجرمين، إعلامهم يرفع معنوياتهم بالكذب شبابنا في بوقرين قالوا أن الأفارقة والمرتزقة هم في المقدمة وحتى شباب المنطقة الشرقية بدأوا يرجعوا لأنه ليس هناك ثقة وهناك تهديد في ترهونة صدر حتى يجمعوا من القبيلة رجال وتهديد للقبائل” حسب زعمه.

وأشار إلى أن قاعدة الوطية ضخمة جداً وتحريرها يعود إلى القادة العسكريين والميدانيين خاصة بعد السيطرة على جزء منها ومحاصرة الأجزاء الأخرى حسب زعمه ، مؤكداً على أنهم لن تغمض لهم عين حتى تحرير ليبيا ممن وصفهم بـ”الجرثومة” (القوات المسلحة الليبية).

وأردف:” الجميع يريد حسم قاعدة الوطية يا سراج وجويلي وثوار المنطقة الغربية وأحرار مصراته وصرمان أوجه عشرات الرسائل لنحسمها و إن لم نحسمها وتمكن هؤلاء من الخروج منها هو عار كبير علينا ونعلم جيداً أن جنوب الوطية مفتوح على الجبل، الذي لا يفهم الصراع السياسي وابعاده وإحداثياته في بعض الأمور سينظر لها إما بتهويل أو معلومات عابرة، يجب على قوات بركان الغضب في الجبل و المنطقة الغربية أن تحكم الطوق على الوطية بقدر الإمكان”.

وأضاف:” أنا أعمل في مالطا مركزي في طرابلس مغلق ولا أحصل على مرتب من الدولة، الوحيدين الذي قطعوا مرتباتهم في الدولة الليبية هم اعضاء المؤتمر الذين لم يلتحقوا بمجلس الدولة، عائلتي كلها نازحة لا يوجد هناك بيوت نرجع لها ما المانع أن تكون في أي مكان وتقف هذه الوقفة نحن نؤدي في دورنا وهذا عدوان وليس حرب يجب أن يكون موقفك”.

واستطرد حديثه:” ترهونة كبيرة وحدها واسع ومنها وزراء ومسؤولين كبار يتواصلوا مع أهلهم ولكن قبائل ترهونة ورجالها أليس منكم رجل رشيد ؟ كيف للآن جالسين 63 قبلية في ترهونة ليست قليله تأتي وتقول الكانيات عافسين علينا ؟ زوارة عندما كان يعتدى عليها وكانت محاصرة من أتى وكلمني وقال بلغ صوتنا في زوارة انا لسنا معهم في حصارهم لماذا زوارة لم يستطيعوا ان يخترقوها وذهبوا ليبايعوا الرجمة ؟، المخابرات المصرية أحد مخططاتهم تمزيق وضرب النسيج الاجتماعي الليبي”.

وتسائل في ختام حديثه عن سبب عدم صدور بيان من قبل أهالي ترهونة في طرابلس لتوضيح موقفهم وجمع أنفسهم للتأكيد على أنهم جزء من أهل طرابلس وأن مايجري لا يمثلهم بتاتاً.