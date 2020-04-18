فرنسا.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 18681

فرنسا.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 18681

فرنسا – أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 18681 اليوم الجمعة.

وقال جيروم سالومون إن السلطات في البلاد سجلت 761 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ753 حالة يوم الخميس.

وأضاف أنه تم تسجيل 11478 وفاة في المستشفيات و7203 في المؤسسات الطبية والاجتماعية، ولا سيما في دور التمريض.

وعالجت خدمات الإنعاش بالمستشفيات يوم الجمعة 6027 مريضا، علما أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى انخفض لليوم الثالث على التوالي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في فرنسا منذ بداية الوباء بلغ 109252، بعد أن كانت 108847 يوم الخميس.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ18 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

المصدر: وكالات