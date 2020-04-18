انجلترا – كشف الألماني ​يورغن كلوب​ مدرب ليفربول الإنجليزي عن إرساله فيديوهات تحفيزية للاعبي “الريدز” أثناء فترة الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وتحدث كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة “ميترو” البريطانية قائلا: “لقد بدأت مشاركة اللاعبين مقاطع الفيديو بنشر الفيديو الذي يخص احتفالنا بالتتويج بكأس ​دوري أبطال أوروبا​ بعد فوزنا به. لقد ظهر الفيديو لي عبر موقع يوتيوب وشاهدته لمدة ثلاث أو أربع دقائق، ثم أرسلته إلى اللاعبين عبر الواتس أب”.

وواصل: “ثم بعد ذلك أرسلت لهم مباراتنا أمام ​برشلونة​، وبعد ذلك مواجهتنا ل​مانشستر سيتي​، ثم ​ليستر سيتي​، ثم تلك المباراة التي خضناها في ملعبنا أمام ​مانشستر يونايتد”.

وتابع كلوب: “كانت هناك بعض المباريات الرائعة، أرسلت تلك المقاطع لهم، كانت مدتها دقيقتين ونصف أو ثلاثة، حفزتهم على إرسال مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من العام الماضي أو السنوات السابقة، كان هناك عدد كبير منها”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: “لقد أرسل الأولاد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بهم، والتي قاموا بتصويرها عندما كنا نحتفل في الحافلة بكأس دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم أن تروا أنهم استمتعوا بذلك حقا وهم يتطلعون إلى تحقيق شيء مماثل”.

المصدر: وكالات