ليبيا – عقدت اللجنة المخصصة لمتابعة جائحة فيروس كورونا بمجلس الدولة الاستشاري برئاسة محمد صمود وعدد من أعضاء اللجنة إجتماعاً مع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

الاجتماع افتتحه رئيس اللجنة العلمية خليفة البكوش بالترحيب بأعضاء اللجنة وثمن على الدور الذي يقوم به مجلس الدولة من خلال هذه اللجنة على الدعم والمساندة في مجابهة جائحة كورونا.

وأكدت اللجنة العلمية خلال اللقاء على العمل لإصدار بروتوكول في غضون أيام عن كيفية التعامل مع مرضى كورونا داخل قسم العناية المركزة حيث شُكلت لجنة فرعية مختصة مكونة من 20 استشاري في هذا المجال .

كما قامت اللجنة بوضع خطة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث تم الإتفاق مع بعض المصحات لمعالجة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية فائقة و الغير مصابة بفيروس كورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز العامة التي ستخصص لاستقبال حالات كورونا في حال تفشى المرض لاسمح الله، وأن هناك مشفى خاص حديث تحت التصرف بالكامل في حال تمت الحاجة له.

وفي ختام الإجتماع طالبت اللجنة العلمية تدخل مجلس الدولة مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الإجراءات وفتح المنظومة لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية بشكل عاجل جداً بالإضافة لمنح الأذن بصرف مرتبات الأطباء الجدد والتي تجاوزت عقود بعض منهم الثلاث سنوات دون تقاضي أي راتب حيث يتجاوز عددهم 16 ألف طبيب موزعين على كل أنحاء ليبيا ويقدمون خدمات طبية بشكل يومي .