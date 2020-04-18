ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي إنه بعد كل عملية عسكرية يحدث فراغاً أمنياً حيث يختفي رجال الشرطة من المناطق لعدم تحملهم الظروف التي تحدث مما يتسبب في حدوث بعض الخروقات بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى حسب تعبيره.

الغرابلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه في هذه المرحلة كانت داخلية الوفاق جاهزة وخلال عملية تحرير صبراتة كان رجال الشرطة متواجدين في التقاطعات والطرقات لتأمينها لذلك نسبة الخروقات تنخفض يومياً.

وأضاف زاعما :” لم يتم تهجير المواطنين في صبراتة والمدينة تحررت تلقائياً خلال ساعة فبمجرد دخولنا لمدينة صرمان بدأ البعبع والقادة في الفرار وخاطبنا رجال الأمن البسطاء بضرورة إلقاء أسلحتهم لأن قادتهم سيفرون، نحن نتتبع هؤلاء القادة ومنهم من تم القبض عليه ونتمنى عودة رجال الشرطة بقوة إلى أعمالهم لأن المواطن والدولة تحتاج لهم فالمدينة على مدار 3 سنوات كانت تحت ضغط سياسي مختلف”.

وإدعى أن حكومة الوفاق تبسط سيطرتها على كامل الساحل الغربي بداية من سرت حتى رأس اجدير بالإضافة لتأمين شركة مليتة للنفط والغاز بالكامل ومعابر الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن بعض المحلات في صبراتة لم تستعيد نشاطها حتى الآن مما أدى لنقص بالمواد الغذائية في المدينة دون أن يشير للمطلوبين محليا ودوليا الذين يسيطرون على المدينة هذه الأيام.

كما استطرد حديثه:” اليوم بدأت بوادر لإنفراج أزمة الغاز وخلال بداية الأسبوع القادم سيتم تزويد المحطات بالوقود ونأمل أن تكون العملية سلسة وهناك اتفاق مع شركات الوقود على تأمين كل المحطات بالوقود وسيتم تزويد أغلب المحطات في صرمان وصبراتة ولن يكون هناك حظر على أي محطة، أهمية قاعدة الوطية إنها قاعدة استراتيجية في شمال غرب ليبيا من الناحية العسكرية واستيلاء قوات خليفة حفتر على هذه القاعدة منذ عام 2014 كان لاستخدامها كنقطة انطلاق للمشروع الانقلابي وتطور الأمر إلى الاستيلاء على أغلب مدن المنطقة الغربية”.

وإعتبر أن في حال سقوط قاعدة الوطية يُعد نهاية لما وصفه بـ”حلم حفتر في الاستيلاء على السلطة بليبيا” لأنها تُعد محور رئيسي في حكم العسكر في اشارة منه لقاعدة الوطية وبدونها ما كانت هذه القوات ستصل إلى ضواحي طرابلس، مؤكداً على أنه بالسيطرة عليها ستتساقط المنطقة الغربية مدينة تلو الأخرى حسب زعمه.

الغرابلي نوّه إلى أن ما وصفه بـ”تحرير مدن صرمان وصبراتة” لم يكن تلقائياً بل كان ضمن خطة عسكرية محكمة حسب زعمه، كاشفاً عن عزمهم وضع دراسة وخطة لتحرير قاعدة الوطية في أسرع وقت من خلال الاستفادة من القوة المحررة في هذه المناطق واستثمارها بتحرير طرابلس حسب قوله.

واختتم قائلاً :” إذا تحررت طرابلس وترهونة ستكون ليبيا مفتوحة أمامنا وهذا أمر يتوقف على وجهة القيادة السياسية وأتمنى بسط سلطة الدولة على كل المناطق والدولة تُبنى بالقانون بعيدًا عن أي تجاذبات اجتماعية، يجب أن تكون هناك إرادة حازمة لدى القيادة السياسية وثقة في رجال الجيش والشرطة”.