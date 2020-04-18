ليبيا – أجرى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية حسين العوامي برفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة ك نوري الفسي زيارة ميدانية تفقدية للاستعدادات والتجهيزات وقسم العزل الصحي بمستشفي شحات للامراض الصدرية ومراكز الرصد والتقصي بشحات والبيضاء .

الفسي أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن جولة التفتيشية جات بناء علي تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية واجراءات السلامة الصحية حيث شملت الجولة اقسام العزل وتجهيزات الطبية تحسباً لأي طارئ.

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مديري مراكز الرصد وعدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقاً لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

كما بيّن أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية.