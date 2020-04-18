ليبيا- أعلنت السفارة الليبية في تونس وصول شحنة جديدة قادمة من الصين تتضمن أجهزة ومستلزمات طبية وشحنة من التجهيزات والمستلزمات الطبية لمطار قرطاج الدولي بتونس.

السفارة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الملحقية الصحية بالسفارة الليبية بتونس قامت بإتمام الاجراءات واستلام الشحنة بالتنسيق مع وزارة الصحة الليبية.

وتتضمن هذه الشحنة القادمة في شكل هبة من الصين ومن منظمة الصحةالعالمية كميات من أنابيب الفحص والاختبار ومعدات تحاليل وبدلات طبية واقية بالاضافة إلى أجهزة تنفس إصطناعي وقفازات طبية.

وسيتم نقل الشحنة اليوم السبت من مطار قرطاج بتونس العاصمة الي طرابلس لتستلمها وزارة الصحة الليبية.