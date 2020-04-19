إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن برشلونة تواصل مع ممثلي لاوتارو، وحصل على موافقة اللاعب بشأن إتمام الصفقة، وينوي استغلال هذه الورقة على طاولة المفاوضات عند بدء المحادثات بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن إنتر لن يسمح للاوتارو بالرحيل بسهولة قبل تحقيق عائد مادي يبرر الصفقة، لذلك يصر النادي في البداية على تقاضي 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت أن إنتر أيضًا لديه أوراق للرد على تحركات برشلونة، مثل طلب آرثر ميلو في حالة رغبة النادي الكتالوني تقليل المقابل المادي في المفاوضات الرسمية.

وقالت إن إنتر يعرف أن الميركاتو المقبل لديه ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، وبالتالي فإن الصفقات التبادلية ستكون الحل الأبرز، رغم إدراك النيراتزوري أن البارسا لن يتخلى عن آرثر مطلقًا.

وأضافت أن الخطوة التالية من إنتر في المفاوضات قد تكون اختياره لاثنين من الرباعي المطروح لدخول التبادل وهو: كارليس ألينا، جونيور فيربو، مارك كوكوريلا ونيلسون سيميدو.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على استمرار الاتصالات بين برشلونة وممثلي لاوتارو، في حين تنتظر إدارة إنتر بدء المحادثات الرسمية، وطرح البارسا لجميع الأوراق على الطاولة.