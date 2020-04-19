الأردن – أعلن نذير عبيدات، الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، إن نوعا جديدا من الفحوص سيستخدم خلال الفترة القادمة، يبين نسبة المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأوضح عبيدات أن الفحص يعتمد على اختبار الأجسام المضادة للفيروس في الدم ويظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالعدوى من دون أن يعلم.

وقال إن الفحص الذي سيطلق في غضون الأسبوع المقبل أو 10 أيام القادمة، “سيساهم في إعطاء فكرة عن نسبة الإصابات في الأردن.. ويجب أن يعاد كل فترة”.

وأكد أن الوضع الوبائي في الأردن “تحت السيطرة”، مشيرا إلى العدد القليل من الوفيات الناجمة عن المرض.

وأضاف أنه على النظام الصحي أن يكون قادرا على استيعاب زيادة محتملة في عدد الحالات المصابة بالعدوى.

واستبعد عبيدات قرب إنتاج لقاح ضد الفيروس، مضيفا: “علينا أن نفكر بالطريقة التي نتعايش بها مع هذا الوضع والتفكير بعودة القطاعات (الاقتصادية) بشكل متدرج.. علينا التعامل بطريقة تفكير مختلفة”.

وذكر أن العام الحالي “استثنائي” حيث لم أن العالم لم يشهد جائحة مثل كورونا منذ 100 عام حين انتشرت الإنفلونزا الإسبانية.

المصدر: خبرني