جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم من صباح يوم الجمعة وحتى صباح السبت، في إحصائية تشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع المصابين بالداء.

وأفادت المنظمة، في إحصائية جديدة تابعة لها نشرت مساء السبت، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في العالم، من الساعة 08:00 يوم 17 أبريل وحتى الساعة 08:00 يوم 18 أبريل (بتوقيت غرينيتش) بـ85678 حالة، ووصلت إلى مستوى 2160207.

ويشير هذا الرقم إلى تسارع وتيرة انتشار الفيروس، حيث يتفوق هذا المعدل اليومي على بيانات الإحصائية من 16 إلى 17 أبريل بأكثر من 2000 حالة، كما يتغلب على حصيلة الفترة ذاتها من 15 إلى 16 أبريل بنحو 9000 حالة.

لكن المعطيات الجديدة للمنظمة تفيد كذلك بانخفاض الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن المرض، حيث سجلت خلال الحدود الزمنية المذكورة 6710 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى 146088.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في معدل الوفيات بالمرض مقارنة مع الإحصائية السابقة بواقع نحو 2000 حالة.

المصدر: وكالات