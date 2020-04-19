الصين تتجاوز جائحة كورونا.. لا وفيات أمس وأقل مستوى إصابات خلال شهر

الصين تتجاوز جائحة كورونا.. لا وفيات أمس وأقل مستوى إصابات خلال شهر

الصين – أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، في 18 أبريل، وهذا يعد أقل عدد منذ 17 مارس الماضي وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق لذلك.

وقالت اللجنة، اليوم الأحد، إن 9 من ضمن هذه الحالات تعود لأشخاص جاءوا من الخارج، أما الحالات الـ7 المتبقية فكانت منقولة محليا.

وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44، بتراجع عن 54 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 82735، وحالات الوفاة 4632.

وفي ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خفضت السلطات الصحية الصينية، أمس السبت، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في المدينة إلى “منخفض”، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر مرتفع أو متوسط.

وبحسب المعايير المعتمدة في الصين، تطلق صفة “منطقة ذات خطر منخفض” على مناطق لم تسجل فيها إصابات جديدة بكورونا خلال فترة لا تقل عن 14 يوما.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الصينية مؤخرا أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين قد حصلت في شهر مارس على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير، إنها بدأت بإجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

المصدر: وكالات