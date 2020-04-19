العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة، في بيان، أن “مختبراتها سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية وواسط”.

وأوضح البيان أنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة في محافظة واسط”، مشيرا إلى “تسجيل 47 حالة شفاء جديدة في عموم العراق”.

وأشارت وزارة الصحة إلى “ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1513 مصابا، وعدد الوفيات بلغ 82 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 953 حالة”.

كما أفاد البيان بأن 2218 نموذجا تم فحصها “في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 53955”.

المصدر: RT