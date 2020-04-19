عمان – افادت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الناقل الرسمي في البلاد)، إنها تمتلك سيولة تكفيها حتى يونيو/ حزيران المقبل، في وقت يواصل فيه تفشي الفيروس التاجي (كوفيد-19)، ضغوطه على صناعة الطيران.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، ذكر ستيفان بيشلر الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية الأردنية، الأحد، أن سيولة الشركة ستغطي النفقات حتى يونيو، مضيفا: “نخطط لمطالبة الحكومة بتخفيضات ضريبية”.

وأوضح أن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن الخسائر المالية بسبب تعطل صناعة الطيران محليا ودوليا، وتابع: “يمكننا الاستمرار لبضعة أشهر”.

وزاد بيشلر: “الملكية الأردنية لا تخطط لطلب أموال نقدية من الحكومة”، مضيفا أن “شركة الطيران تسعى إلى الحصول على إعفاءات ضريبية وتأجيل الدفع”.

ومنذ مارس/ آذار الماضي توقفت حركة الطيران من وإلى مطارات الأردن، بسبب إعلان المملكة قانون الدفاع وفرض حالة الطوارئ لمواجهة تفشي الفيروس محليا.

وحتى السبت، ارتفعت الحصيلة الكلية للإصابات بالفيروس في الأردن، إلى 413 مصابا بعد تسجيل 6 إصابات جديدة، بينها 269 حالة شفاء، فيما لا تزال الوفيات متوقفة عند 7.

الأناضول