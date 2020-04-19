ليبيا – قال عضو مجبس النواب سعيد امغيب إن مدينة ترهونة عرين الأسود التي حاول الخونة وعملاء الأتراك الوصول إليها ستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في الاقتراب منها .

امغيب أشار في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن عقولهم المريضة التي اقنعتهم بأن الحياة تحت هيمنة المليشيات وسطوة وذل الإحتلال التركي أفضل من حياة العزة والشرف يجب توقع منها أي شيء.

واختتم قائلاً :”إننا على حق وإننا بإذن الله منتصرون معنوياتنا تعانق السماء وثقتنا في قيادة الجيش والأبطال من جنودنا البواسل ليس لها حدود، ساندوا جيشكم فهو طوق النجاة “.