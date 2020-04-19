بعد 100 يوم من الترحال بسبب كورونا.. لاعبو “ووهان زال” يعودون للوطن (صور)

بعد 100 يوم من الترحال بسبب كورونا.. لاعبو “ووهان زال” يعودون للوطن (صور)

الصين – عاد لاعبو فريق “ووهان زال” إلى مدينتهم الصينية، التي غابوا عنها لأشهر، بسبب فيروس كورونا.

وأمضى لاعبو الفريق المشارك في دوري السوبر الصيني لكرة القدم (الدرجة الأولى)، أكثر من 100 يوم بعيدا عن مدينتهم وعائلاتهم، إذ وصلوا إلى إسبانيا أواخر يناير لخوض معسكر تدريبي تحضيرا لانطلاق الموسم المحلي الذي كان مقررا في فبراير الماضي، والذي تم إرجاؤه الى أجل غير مسمى بعدما أصبحت المدينة البؤرة الأساسية لكورونا.

وبدأت السلطات الصينية في الأيام الماضية تخفيف القيود الصارمة التي فرضت على ووهان للحد من تفشي الفيروس، الذي ظهر فيها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، ما أتاح للاعبين العودة من إسبانيا.

وأظهرت لقطات عرضتها وسائل إعلام صينية، اللاعبين وهم يضعون كمامات واقية على وجوههم لدى وصولهم إلى محطة القطار، التي حضر إليها مئات المشجعين المرتدين قمصان الفريق البرتقالية اللون.

وكتب فريق “ووهان زال” عبر حسابه على موقع “ويبو” للتواصل الاجتماعي الموازي لموقع “تويتر” المحجوب في الصين: “بعد أكثر من 3 أشهر من الترحال، عاد أفراد فريق ووهان زال الذين غمرهم الحنين الى الوطن، أخيرا إلى مدينتهم”، مضيفا “سيجتمع اللاعبون مجددا بعائلاتهم التي لم يروها منذ أكثر من ثلاثة أشهر”.

وسيمضي لاعبو الفريق بقيادة مدربهم الإسباني، خوسيه غونزاليس، بضعة أيام في منازلهم قبل معاودة التمارين الجماعية يوم الأربعاء.

المصدر: أ ف ب