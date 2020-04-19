انجلترا – جمع الدراج البريطاني جيرانت توماس بطل طواف فرنسا للدرجات الهوائية العام قبل الماضي 300 ألف جنيه إسترليني (3500 يورو) لهيئة الصحة العامة في بلاده، وذلك في تحدي ركوب دراجته 36 ساعة.

وأنجز الدراج الويلزي البالغ 33 عاما تحديه على مدى ثلاثة أيام على متن دراجة توربو في مرآب منزله في كارديف، أي بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد وهو عدد ساعات العمل اليومي للموظفين في هيئة الصحة العامة.

وقال توماس في تصريح لشبكة BBC البريطانية السبت: “بدون مبالغة، الساعتان الأخيرتان كانتا الأصعب على الإطلاق في مسيرتي الاحترافية في رياضة الدراجات الهوائية”، مضيفا: “بالكاد أستطيع الجلوس”.

وتم إيقاف موسم رياضة الدراجات الهوائية، مثل جميع التظاهرات الرياضية في العالم بأسره بسبب الانتشار الرهيب لفيروس كوفيد-19 الذي أدى إلى إلغاء وتأجيل سباقات أبرزها، خصوصا دورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس أوروبا وكوبا أميركا في كرة القدم إلى العام المقبل.

وتسبب الوباء أيضا في تأجيل العديد من سباقات الدراجات الهوائية التي كانت مقررة في فصل الربيع والنسخة السابعة بعد المئة لطواف فرنسا الشهير من يونيو-يوليو إلى أغسطس-سبتمبر.

ودفع تأجيل طواف فرنسا الويلزي الفائز بجائزة الشخصية الرياضية البريطانية لعام 2018، إلى تحدي نفسه بخوض ما يعادل ثماني أو تسع مراحل من طواف فرنسا.

المصدر:” أ ف ب”