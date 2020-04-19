وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن الجائحة: “سننفذ برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يتوجب عليهم التعامل مع آثار الوباء العالمي”.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة، سوني بيرديو، أن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم استخدام 3 مليارات دولار لشراء منتجات غذائية ستوزع على الأكثر فقرا.

ويُعتبر المزارعون أحد أعمدة الدعم لترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وأغرق الملياردير الجمهوري جزءا من قطاع الزراعة الأميركية في أزمة من خلال خوضه حربا تجارية مكلفة مع الصين، وقد ردت بكين من خلال استهداف قطاع الزراعة الأميركي.

لكنّ ترامب دفع للمزارعين 28 مليار دولار كتعويض عن النقص الناجم عن خسارة السوق الصينية.

ويعاني قطاع الأغذية الزراعية بأكمله بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد 19 الذي يضرب الولايات المتحدة بشدة، إذ تخضع غالبية السكان لإجراءات الحجر.