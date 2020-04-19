تونس – أعلنت وزارة الصحة في تونس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد امس إثر تحليل مسحات أخذت من 692 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 866 حالة مؤكدة، من أصل 15332 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 37 حالة موزعين كالتالي: 5 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، 1 في ولاية الكاف، 1 في ولاية المهدية، 1 في ولاية تطاوين، 1 في ولاية بنزرت، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 1 في ولاية سيدي بوزيد، 1 في ولاية نابل، 3 في ولاية بن عروس.

وأكدت أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة.

وأفادت بأن تطور الوضع الوبائي يوضح انتشار المرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT