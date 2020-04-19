روسيا – نشر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، صورة لوالده ومدربه عبد المناب، معلقا عليها بضرورة اغتنام فرصة العزل المنزلي لقضاء وقت أكبر مع الوالدين.

وعلق حبيب على الصورة: “في هذا الوقت الصعب بالنسبة للجميع، لا تقضوا وقتا أطول مع أسرتكم فحسب، وإنما مع والديكما أيضا، إن رضى الوالدين مفتاح الجنة، قدروا واحترموا والديكما، فمن فقدهما في حسرة، مستعد أن يقدم كل ما يملك من أجل قضاء ولو 5 دقائق معهما، ليشرب كوبا من الشاي معهما”.

وحقق حبيب البالغ 30 عاما، 28 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف رفض السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل جائحة كورونا، لمواجهة متحديه الأمريكي توني فيرغسون، في نزال كان من المقرر إقامته يوم 18 أبريل الجاري، قبل أن يلغى للمرة الخامسة.

المصدر: RT