ليبيا – اتهم مراقبون تونسيون رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي بتحويل المجلس إلى تنظيم سري ومركز لخدمة أهداف التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا منذ توليه رئاسته قبل 7 أشهر.

رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى وصفت وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت البرلمان التونسي بـ”المزرعة” الخاصة للإخوان، متهمة الغنوشي بتجاوز القانون والأعراف الدستورية ومشددة على وجود أكثر من شبهة فساد في محيط مكتبه.

ونبهت موسى إلى أن الهدف من ترؤس الغنوشي للبرلمان هو خدمة أجنداته المشبوهة المرتبطة بالتطرف والتكفير والأفكار الظلامية.