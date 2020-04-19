روسيا تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا

روسيا تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا

روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لدى روسيا ما يكفي من الموارد لدعم القطاع الصحي والاقتصادي في ظل جميع التدابير الجديدة المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم.

وأكد الرئيس الروسي في رسالة بمناسبة عيد الفصح المسيحي على ضرورية الإلتزام بالقيود، التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال بوتين إن “جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول​​​. الوضع تحت السيطرة الكاملة. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك”.

وأضاف: “يأتي العيد هذا العام في ظروف القيود القسرية. إنها ضرورية لمكافحة انتشار الوباء”، مؤكدا أن جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ولدعم الاقتصاد تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة، وهي متوفرة لدى روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده “تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة “كوفيد-19″ وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب”.

المصدر: سبوتنيك