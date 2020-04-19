الصحيفة التركية ذكرت أن العائدين من ليبيا وصولوا إلى مطار إسطنبول الجمعة قبل نقلهم إلى قضاء تشورلو في ولاية تكيرداغ شمال غرب البلاد ووضعهم داخل سكن طلابي مخصص للحجر الصحي لمدة 14 يوما.وفق لما ذكرته وكالة الأناضول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة لم توضح سبب تواجد الأتراك في ليبيا وقالت فقط إنه تم إجلائهم من هناك.

وقالت الأناضول إنه بعد وصولهم أجرت فرق طبية الفحوصات اللازمة لهم ووزعوا بعدها على الغرف المخصصة لهم واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة على مداخل ومخارج السكن الطلابي.