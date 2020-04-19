أبوظبي – صعدت البورصات الخليجية بشكل شبه جماعي في نهاية تداولات الأحد، باستثناء مؤشر مسقط، مدفوعة بتوجه عدد من الدول الكبرى في العالم لفتح اقتصاداتها تدريجيا، بعد الإغلاق الكامل بسبب “كورونا”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اعتزامه إعادة فتح اقتصاد بلاده مرة أخرى، على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفق خطة تدريجية تسير على ثلاث مراحل.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن خطط لتخفيف القيود والتدابير التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تأتي تلك الخطوات، في ظل تباطؤ ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس في معظم الدول الكبرى.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.94 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.87 بالمئة.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت 1.72 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.4 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.35 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، بنسبة 0.7 بالمئة، مع صعود أسهم أرامكو السعودية 0.5 بالمئة، ومصرف الراجحي 0.6 بالمئة، والبنك الأهلي 0.4 بالمئة.

وارتفعت سوق البحرين 0.55 بالمئة، مع صعود أسهم “مجموعة جي اف اتش المالية” 2.2 بالمئة، ومصرف السلام البحرين وبنك البحرين الوطني بأكثر من 1 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.47 بالمئة، وتصدر الارتفاعات سهم الطيبة بنسبة 10 بالمئة و”دلالة” 6.7 بالمئة، وقطر للوقود 1 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.1 بالمئة، مع نزول الخليجية لخدمات استثمار قابضة 4.9 بالمئة، وأريدو 4.8 بالمئة، وبنك مسقط 3.8 بالمئة.

الأناضول