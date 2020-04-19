ليبيا – اجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية ميدانية لمركز العزل السريري الطبي لمكافحة وباء كورونا بمستشفى شحات للامراض الصدريه للوقوف على مدى جاهزيته بعد توفير كافة التجهيزات الطبية من قبل وزارة الصحة .

عقوب عقد عقب الزيارة الميدانية وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية الجبل الأخضر وذلك بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية لمناقشة عدة مواضيع اهمها حالة الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي.

واستمع من اللجنة الاستشاريه الطبية علي سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بكافة بلديات الجبل الاخضر واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات الوزارة إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة خلال الزيارة على تسخير جميع إمكانيات المركز من قبل وزارة الصحة وجهودها للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ مشدداً على ضرورة تنفيذ كافة توصيات اللجنة العليا.