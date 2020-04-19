ألمانيا – أكدت مواقع متخصصة بشؤون السيارات أن شركة فولكس فاغن تعمل على تطوير سيارة كروس عائلية بمواصفات عملية مزودة بمحركات اقتصادية.

وتبعا لموقع Autonews فإن فولكس فاغن ستبدأ بالإنتاج التسلسلي للسيارة الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري لتطرحها في الأسواق الأوروبية عام 2021.

وستحصل هذه المركبة على محرك بنزين توربيني اقتصادي بعزم 128 حصانا، وعلى علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

كما ستأتي بهيكل بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، تبعد قاعدتي العجلات فيه عن بعضهما مسافة 2560 ملم، مبني على منصة MQB-А0 الشهيرة، وفيه صندوق أمتعة خلفي بسعة 415 ليترا.

وستزود بواجهة قيادة رقمية فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة التكييف، ويعتمد عليها في مراقبة محيط السيارة أثناء ركنها، كما ستحصل هذه المركبة على أنظمة فرملة أوتوماتيكية تمنع اصطدامها بالسيارات أو الأجسام الأخرى على الطرقات.

وتعمل فولكس فاغن العام الجاري على تطوير العديد من السيارات التي من المفترض أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق، ومنها سيارة كهربائية معدلة عن مركبات T1، الشهيرة، إضافة لسيارة ID.4 الكهربائية.

المصدر: إزفيستيا