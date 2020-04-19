سويسرا – احتفى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، بالإنجاز الذي حققه البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2017، عندما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في البطولات الأوروبية.

ونشر حساب “فيفا” على “تويتر” الأهداف الثلاثة التي سجلها رونالدو لفريقه السابق، ريال مدريد، في شباك ضيفه بايرن ميونيخ، في مواجهة أقيمت عام 2017، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأرفق حساب الـ”فيفا” الفيديو بتعليق: “في مثل هذا اليوم من العام 2017، سجل رونالدو “هاتريك” مثالي أمام بايرن ميونيخ، ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا”.

ويعد رونالدو أيضا الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يملك في رصيده حاليا 128 هدفا، مقابل 114 لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن رونالدو قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2017، ومن بعدها في العام 2018، قبل أن يرحل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: “فيفا”