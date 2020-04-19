العراق – أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأحد، عن الاتفاق مع إقليم كردستان العراق على تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن النشاط النفطي في الإقليم والالتزام بنسبة تخفيض إنتاج النفط.

وقال الغضبان في مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الكردي برئاسة وزير مالية الاقليم، آوات شيخ جناب، إنه “تم الاتفاق على تزويد وزارة النفط تقارير شهرية عن النشاط النفطي في إقليم كردستان.. والتزام الإقليم بنسبة تخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض.. كما تم الاتفاق على دراسة مقترح استثمار الغاز لزيادة توليد الطاقة الكهربائية”.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 من أبريل الجاري على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو.

المصدر: وكالات