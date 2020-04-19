سويسرا – هناك العديد من الأصوات التي تتنبأ بالوضع المالي لنوادي كرة القدم بعد النجاة من وباء فيروس كورنا، الذي اجتاح مختلف دول العالم وأدى إلى شلل تام في جميع مناحي الحياة، ومنها الرياضية.

وفي ظل الوضع الحالي، وتراجع الأرباح من كرة القدم، يتوقع أن تغير بعض الأندية، وخاصة الكبيرة منها، استراتيجيتها وسياستها في سوق انتقالات اللاعبين، التي تصرف فيها أمول طائلة.

ودق السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، دانيال كوهين بنديت، ناقوس الخطر حول أهم المواهب الكروية في بلاده، كيليان مبابي، الذي يعد حاليا أعلى لاعبي كرة القدم قيمة، حيث يقدر سعره بنحو 200 مليون يورو.

وكتب كوهين بينديت في عموده لـ”كويست فرانس”، أن قيمة مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات المقبلة ستكون أقل بكثير مما كانت عليه قبل شهر أو شهرين.

وتابع السياسي الفرنسي المعروف بصراحته: “غدا، بعد أزمة فيروس كورونا، مبابي لن يكلف أكثر من 35 أو 40 مليون يورو، بدلا من 200 مليون يورو”.

وأكمل: “هذه الأزمة ستقضي على اللاعقلانية في الرياضة الاحترافية، الأمر يبدو كما لو كان قد حدث هجوم نووي ويتوجب إصلاح الأمر، ولكن وفقا لقواعد مختلفة، سيكون هناك تنظيم جديد بحكم الواقع الحالي، إعادة التنظيم هذه سشمل ليس رواتب اللاعبين فحسب، وإنما أيضا حقوق الدعايا والإعلانات. وعلينا تحطيم نظام الوكلاء، أولئك الذين يقومون بصفقات باهظة في كرة القدم”.

يذكر أن نادي ريال مدريد أبدى في وقت سابق اهتمامه بالتعاقد مع مبابي، ولكن مع ظهور الأزمة الحالية، سينتظر حتى صيف العام 2021 للنظر في إمكانية ضم اللاعب أو لا.

المصدر: AS