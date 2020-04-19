ليبيا – قال رئيس اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي خليفة البكوش إن عودة الليبيين العالقين بالخارج مرهون على التزامهم بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات الصحية المحلية.

البكوش أوضح خلال بحسب لامكتب الإعلامي والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه وبالتنسيق مع وزارة الخارجية فإن عودة العالقين أشترط فيه الحجر الصحي في أماكن تواجدهم لمدة 15 يوماً واختبارهم بتقنية الـــ Real time pcr للتأكد من سلامتهم الصحية.

وأشار إلى أنه في حال تأكد أحد المواطنين اصابته بالفيروس فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية على حساب الدولة الليبية في محل تواجده

كما أكد أن الليبيين العالقين سيعودون إلى بلدهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي والتأكد من الالتزام به كأحد أهم شروط الوقاية وتقليل خطر انتشار المرض في ليبيا.