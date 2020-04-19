عُمان – أعلنت السلطات الصحية في كل من سلطنة عُمان والكويت امس عن تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة الوفيات بسبب الوباء ارتفعت منذ أمس من خمس إلى ست حالات، بالإضافة إلى تسجيل 111 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، 33 فقط منها لمواطنين عمانيين.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في السلطنة 1180، فيما بلغ عدد المتعافين 176 شخصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة أيضا عن وفاة واحدة جديدة بسبب الوباء، والضحية مقيم من الجنسية البنغلاديشية (68 عاما) دخل العناية المركزة قبل تسعة أيام.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 93 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1751، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 280، بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

ولا يزال 1465 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات الكويتية، و34 منهم في أقسام العناية المركزة، من بينهم 18 مريضا في حالة حرجة.

وفي البحرين، لا يزال 1011 شخصا يتلقون العلاج من كورونا، وثلاثة منهم في أقسام العناية المركزة، كما سجلت السلطات حتى الآن 726 حالة تعافي، وسبع وفيات بسبب الفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: RT