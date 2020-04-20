الأردن – استبعد الخبير الاستراتيجي، طلال أبوغزالة، أن يحقق الاقتصاد العالمي أي نمو العام القادم وتساءل كيف يمكن له أن ينمو عندما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتراجع بنسبة 5%.

وقال، ضمن حلقة جديدة من برنامج “العالم إلى أين؟”، التي خصصت حول مستقبل العالم الاقتصادي في الفترة من 2020 إلى 2025: “نحن أمام مرحلة انتقالية صعبة، بانتظارنا بطالة كبيرة. البطالة ستكون أكبر مشاكلنا”.

وأضاف، أن “الأولوية هي أن نعالج البطالة، لكن بدلا من أن نعطي راتبا للعاطل عن العمل ونقول له أجلس في المنزل يجب أن نؤمن له عملا ونعطيه راتبا”.

وتكمن فكرة أبوغزالة أن الحكومة لا يجب أن تصرف راتبا بشكل مباشر للعاطل عن العمل، إذ أنها بذلك تدفعه إلى الكسل، بل يجب صرف الراتب عن طريق الشركة التي ستوظفه، أي أن الدولة يجب أن تعطي مخصصات البطالة للشركة، التي بدورها ستصرف الأموال للعاطل عن العمل بعد أن توظفه لديها.

وانتقد الخبير أبوغزالة إجراءات مكافحة البطالة في الدول الغربية، التي تقوم على أساس إعطاء مرتب للعاطل عن العمل مقابل جلوسه في المنزل، وقال: “هذه الثقافة دمرت الغرب، في أوروبا والغرب يبحثون عن كيفية إرضاء المواطن بدلا من حثه على العمل وزيادة إنتاجيته”.

ويتوقع أبوغزالة أن يشهد العالم ازدهارا بعد العام 2025، في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: RT