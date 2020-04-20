الأردن – أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، امس إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.

وكانت هذه الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي القطاع العام منذ سنوات عدة.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر أبريل ستصرف يوم غد الاثنين، أما رواتب شهر مايو فسيتم صرفها قبل عيد الفطر.

وشدد العسعس على أن الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأردن ليس بمعزل عن العالم.

وأشار إلى اتخاذ وزارة المالية مجموعة من القرارات شملت تأجيل الضرائب والمدفوعات الجمركية، وخفض مدفوعات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإضافة لقرارات البنك المركزي، وصرف الرواتب بشكل مبكر للمساعدة في التغلب على العبء الاقتصادي قبل الحظر وضخ مزيد من السيولة في الأسواق.

المصدر: وكالات