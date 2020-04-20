الولايات المتحدة – عندما تخرج للفناء ليلا وتنظر نحو السماء، سترى مخملا أسود مزينا بمئات النجوم، أو وهجا مزرقا منقطا ببضعة أضواء تتحول إلى وميض أو رشقات تعبر السماء.

وبينما يتألق الضوء الصناعي فوق المساكن البشرية، تتلاشى النجوم وهذا اختلاف صارخ عن الطريقة التي عاش بها البشر لآلاف السنين، بحسب إدوين تشارلز كروب، مدير مرصد غريفيث في لوس أنجلوس الذي يدرس كيف ارتبط الناس بالسماء على مدى آلاف السنين، في تصريح لموقع “سبيس”.

ووفقا لدراسة نُشرت في عام 2016، فإن مجرة ​​درب التبانة مرئية فقط لـ 20% من الأمريكيين الشماليين بسبب الإضاءة الحضرية. وعلى الصعيد العالمي، لا يستطيع أكثر من 80% من السكان الاستمتاع بالسماء المرصعة بالنجوم بسبب التلوث الضوئي.

ومع ذلك، بالإضافة إلى الانتقاص من مشاهدة النجوم، نحن نعلم الآن أن التلوث الضوئي يمكن أن يسبب أو يضخم مشكلات صحية معينة، مثل الصداع النصفي أو بعض اضطرابات النوم.

ووفرة الضوء لا تؤثر فقط على البشر، بل إنها تعطل دورة حياة النباتات وأنشطة الهجرة والتزاوج لبعض أنواع الحيوانات.

وقال كروب: “معظمنا يعيش في بيئة حضرية حيث لا نرى السماء ليلا فحسب، بل نحن في الواقع غافلون عن وجودها حتى”. وأضاف: “إن الأمر يتطلب العمل لإعادة الانغماس في منظور أجدادنا، ليس فقط أسلافنا القدماء وعصور ما قبل التاريخ، ولكن بصراحة، مجرد أسلافنا التاريخيين، لأنه لم يكن هكذا منذ أكثر من 100 عام بقليل”.

وتابع كروب: “لقد كانت الإضاءة الاصطناعية نعمة استثنائية للبشر، لكنها في الوقت نفسه أبعدتنا عن سماء الليل، ليس فقط بتلويثها بشكل غير عادي بالضوء غير الضروري ولكن أيضا بإلهائنا عنها. نحن مشغولون بأشياء أخرى”.

لكنه قال إن الوعي بهذا الانفصال تزايد خلال العقود الأخيرة، مع حركة صغيرة تركز على الحفاظ على السماء المظلمة، بقيادة الرابطة الدولية للسماء المظلمة (The International Dark-Sky Association)، التي تعقد أسبوع السماء المظلمة الدولي السنوي انطلاقا من 19 أبريل.

وخلال هذا الأسبوع الدولي للسماء المظلمة، يجتمع علماء الفلك وهواة النجوم حول العالم معا، سنويا، ويتأملون سماء الليل، لكن هذا العام، اختلفت الظروف قليلا، بالنظر إلى حقيقة أنه في العديد من أنحاء العالم، يتم منع السفر والتجمعات أو عدم السماح بها.

وفرضت ظروف العزل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، على الرابطة الدولية للسماء المظلمة (IDA) تقديم جدول زمني لتجارب الاستمتاع بسماء الليل كل ليلة، ومشاركتها افتراضيا عبر الإنترنت على مدار الأسبوع، فضلا عن إدارة اجتماعات عبر الفيديو لتبادل الأسئلة والأجوبة حول هذا الحدث ومجموعة متنوعة من المواضيع.

يمتد أسبوع السماء المظلمة الدولي لهذا العام في الفترة بين 19 إلى 26 أبريل ويتضمن حدوث ذروة زخات شهب Lyrids في 22 أبريل. لذا فهو أسبوع رائع لمشاهدة النجوم حتى لو كان ذلك من شرفة منزلك أثناء تطبيق التباعد الاجتماعي.

المصدر: سبيس + فوربس