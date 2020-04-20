ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مناطق الغرب الليبي تعيش أوقاتاً عصيبة نتيجة الغزو التركي الذي كشف عن نواياه.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الأحد أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى احتلال ليبيا ليجعل منها منصة لأطماعه في شمال أفريقيا وساحة للفتنة والإرهاب لتهديد مصالح دور الجوار العربي والأفريقي والأوروبي.

ونوّه إلى أن تركيا تقوم حالياً بغزو لجزء مهم من الأراضي الليبية من خلال الجو والبحر ومرتزقتها الموجودين على الأرض ومناصريها من الإخوان والجماعات الإرهابية وبعض القوى الجهوية الحالمة بعودة الاحتلال العثماني.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن أردوغان كشف عن طبيعة نواياه الاستعمارية وسيتصدى الشعب الليبي له ويدفن مشروعه في صحراء ليبيا.