ليبيا – دعت السفارة الليبية لدى إيطاليا المواطنين بسرعة التسجيل خلال ستة أيام من تاريخ الإعلان المنشور في صفحة السفارة الليبية الصادر في 20 أبريل للتسجيل في فنادق الإقامة المخصصة للحجر الصحي ومن ثم إجراءات العودة إلى ليبيا .

السفارة الليبية لدى ايطاليا قالت في بيان لها إنها انتهت من ترتيب خطة لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن حيث تم التعاقد مع فنادق في الشمال وجنوب ايطاليا لمدة 14 يوم شاملة الاقامة و الاعاشة تحت رقابة امنية وخدمات طبية لمتابعة المواطنين خاصة من يعانون أمراضاً مزمنة.

وأكدت على أن جميع المسجلين سيخضعون لشروط الحجر الصحي الاجباري داخل فنادق مخصصة وتحت اشراف طبي.