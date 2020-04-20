فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في الضفة الغربية وغزة إلى 320 شخصا، فيما سجلت القدس 111 إصابة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي، ارتفاع حصيلة الإصابات في المحافظات الشمالية إلى 307 وفي المحافظات الجنوبية 13، وفي مدينة القدس 111، إضافة إلى تسجيل حالتي شفاء من فندق الكرمل في رام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة.

ولفتت الكيلة إلى أن عدد الحالات النشطة تبلغ 248، وجميعها مستقرة، فيما وصل عدد المحجوزين في مراكز الحجر الصحي إلى 15500، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أجرت حتى اللحظة حوالي 22800 فحص مخبري.

المصدر: RT