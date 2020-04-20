الصين – افادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن تشكيك أستراليا في شفافية الصين حول تفشي فيروس كورونا، لا أساس له من الصحة، وأكدت أنها كانت منفتحة وشفافة منذ البداية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق دولي حول أصل فيروس كورونا “كوفيد-19” وكيفية انتشاره في الصين، تثير مخاوف لدى بكين، مؤكدا أن بلاده تعاملت بشفافية ولم تخف معلومات بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك ردا على تتالي تصريحات رؤساء ومسؤولي بعض الدول الغربية، يتهمون الصين بإخفاء معلومات حول مصدر فيروس كورونا، وشككوا في مدى شفافية الصين.

وكانت آخر التصريحات على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية أمس الأحد، حيث أعربت فيها عن قلق بلادها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، وطالبت بإجراء تحقيق دولي حول ماهية الفيروس.

المصدر: وكالات