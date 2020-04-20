ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن ترهونة عرين الاسود ليس بجديد ولا غريب على الجميع ما قامت به فهي على مر التاريخ تستضيف من يأتي غازي وتعلمه معنى الرجولة و الإباء.

العباني أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ترهونة ليست طعماً سهل ليبتلعه أي عصفور يأتي من مصراته أو تركيا أو سوريا فترهونة أكبر وأقدر ونار حمراء تحت أقدام من يأتي غازياً.

وأضاف :”ما أود أن أوجهه لمن أتوا لترهونة و أخذوا فيها الصور و سجلوا جزء من أراضيها فيدوهات تسجل عارهم وتاريخهم ليفخروا بطريقة الاختطاف حوالي 200 ترهوني مدني من بيوتهم ومزارعهم و من محلاتهم التجارية لا لشيء إلا لأنهم من ترهونة ويفرضون عليهم إعترافات لأنهم يقاومون إن كانوا يقاومون هم يقاومون اراضيهم و انفسهم و اعراضهم و بيوتهم”.

وعلق على زيارة وفد المجلس البلدي لبني وليد لمصراته و رد المجلس الإجتماعي بني وليد لهذه الزيارة معتبراً أن “الزيارتين كانوا في إتجاهين مختلفين الزيارة لمصراته كانت لا تمثل إلا من قام بها وكان يسعى للحصول لامتيازات و مكاسب شخصية ولا يمثل أهلنا و جيراننا في بن و ليد، الرجال في بني وليد أصروا و حضروا لترهونة الجهاد ليقولوا ها هنا نحن معكم في خط واحد”.

كما أكد على أن بني وليد لا يمكن أن تصطف إلا بالصف الوطني و لا يمكن لبعض السفهاء أن يخرجوا بني وليد عن صفها الوطني وخطهالمتمثل بالجهاد و البطولة فهي دائماً مع الوطن و مصلحته.