ليبيا – زعم رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل الطاهر الغرابلي عودة الاستقرار إلى مدينة صبراتة والمناطق المجاورة لها بعد تفعيل المراكز الأمنية وتسيير الدوريات الشرطية في كافة مداخل ومخارج المدنية ،حسب قوله.

الغرابلي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر قال :” الطريق الساحلي الممتد من طرابلس إلى راس جدير مؤمن بشكل كامل بعد انتهاء العمليات العسكرية في المدن المحررة وتفعيل النقاط الأمنية بالطريق”.

وأشار الغرابلي إلى أن مسلحي بركان الغضب عازمون على تحرير مدينة ترهونة من قبضة من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لإيقاف القصف العشوائي على العاصمة وإنهاء ما وصفه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة)، حسب زعمه.